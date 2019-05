Verkeer en parkeren vandaag verboden in centrum

Herk-de-Stad - Naar aanleiding van de kermis wordt vandaag het verkeer beperkt in Herk-centrum en omgeving. Bij de kermis wordt vandaag ook jaarmarkt gehouden.

In de Zoutbrugstraat, op het Wendelenplein en in de Hasseltsestraat zijn vandaag verkeer en parkeren verboden. Daar worden de kramen voor de jaarmarkt opgesteld. De Zoutbrugstraat is een van de twee belangrijkste invalswegen van Herk-centrum, de Hasseltsestraat een van de twee belangrijkste uitvalswegen. Ook de Markt is voor de kermis verkeersvrij.