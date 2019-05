Verkiezingsaffiches overplakt door protestaffiches gele hesjes

Herk-de-Stad - In Herk-de-Stad zijn borden van de partijen/kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen overplakt met affiches van de gele hesjes.

Dat gebeurde onder meer op de borden langs de N2 (gewestweg Hasselt-Diest) in Berbroek. “Jammer dat een vereniging die zogenaamd wil opkomen voor de ‘gewone man’ beroep moet doen op vandalisme om aandacht te krijgen”, zegt Gunter De Ryck, secretaris van de afdeling Groen in Herk-de-Stad en fractieleider in de gemeenteraad in een officiële reactie. “Inhoudelijk dragen de gele hesjes weinig tot niets bij aan het debat. Een democratie verdient beter dan dergelijke kinderachtige acties”.