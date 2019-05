Herk-de-Stad - Een vrouw van 63 jaar uit Herk-de-Stad was woensdag betrokken bij een ongeval in Diest. De vrouw reed met de auto een andere vrouw aan.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van het ongeval woensdag rond 15.15 uur. De aanrijding deed zich voor in de Zeven Weeënstraat in Diest. Een vrouw van 30 jaar stak de straat over. Zij werd aangereden door de auto met aan het stuur de vrouw van 63 jaar uit Herk-de-Stad.