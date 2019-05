Drummer Oscar & The Wolf te gast bij Adams

Diest - Drummer Claudio Arduini van ‘Oscar & the Wolf’ is zondag 26 mei om 13 uur te gast bij Adams, de instrumentenspecialist in Lummen, die afkomstig is van Diest.

Claudio Arduini komt er vertellen over zijn hybrid drums setup. Claudio laat je zien en horen waarom ‘hybrid drums’ zo belangrijk zijn voor ‘Oscar & the Wolf’. Naast zijn akoestische set maakt hij hierbij gebruik van onder andere de SPD-SX sampling pad, TM-6Pro trigger module, RT-30 akoestische triggers en het KT-10 triggerpedaal.

Oscar & the Wolf staat al enkele jaren aan de top in de Belgische muziekwereld en geniet eveneens bekendheid in heel Europa. De grote doorbraak kwam er voor de band in 2014 met hun eerste plaat ‘Entity’ maar ook de opvolger ‘Infinity’ uit 2017 scheert hoge toppen.