Beleefdag in De Oranjerie

Diest - Het centrum voor volwassenenonderwijs De Oranjerie aan de Boudewijnvest in Diest houdt zaterdag 25 mei zijn beleefdag.

Tijdens de verschillende infomomenten ontdek je het uitgebreide gamma aan opleidingen. Daarnaast kan je terecht bij de verschillende partners van de school. Of je laat je verleiden door één van de vele workshops waar je je eigen talent kan ontdekken. In het Talendorp krijg je de kans om verschillende vreemde talen te oefenen in levensechte situaties. Je wordt verwend met foodtrucks, drinks, kinderanimatie, tentoonstellingen van verschillende kunstenaars enz...

De beleefdag loopt van 13 tot 19 uur.

Het volledige programma vind je op www.deoranjerie.be/happening.