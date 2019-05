Herk-de-Stad - Hilde Crevits komt morgen, vrijdag 24 mei, naar Limburg.

Dat gebeurt op haar fietsronde door Vlaanderen. Om 16.25 uur houdt ze halt aan de Lekdreef in Averbode. Vandaar steekt ze de grens met Limburg over. Om 18.20 uur komt ze toe aan Sportoase aan de Koolmijnlaan in Beringen. Andere politici fietsen mee. over.