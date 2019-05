Diverse overtredingen bij algemene politiecontrole

Diest - Bij een algemene controle in Scherpenheuvel-Zichem stelde de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) diverse overtredingen vast. In totaal werden 33 voertuigen gecontroleerd.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle dinsdag op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem. Niemand was in ovetreding met de wetgeving op alcohol en drugs. Wel stelden de andere diensten die aan de controle deelnamen een aantal overtredingen vast. Zo waren er diverse gevallen van illegale tewerkstelling. Een chauffeur beschikte niet over een verzekering en zijn auto was ook al twee jaren niet gekeurd.