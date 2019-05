Landelijke Gilde en SOS wandelen samen naar Scherpenheuvel

Geetbets - Landelijke Gilde Geetbets-Rummen en wandelclub ‘Samen Op Stap’ organiseren een zaterdag 11 mei een begeleide wandeltocht naar Scherpenheuvel.

Deelnemers worden om 8.30 uur verwacht op de parking van ‘GC Den Hoek’ Hoekstraat te Kortenaken. Om 8:30 uur vertrekken ze via interessante wandelwegen voor een tocht van ± 13,5 km. Omdat niet elke deelnemer eenzelfde snelheid kan aanhouden, zal de groep automatisch opgesplitst worden met wel telkens de nodige begeleiding.

Na ongeveer 8,2 km is er een pauze in Assent (Bekkevoort), waar je in Café-Taverne ‘Congo’ Dorpsstraat 22 iets kan drinken. De ‘doorstart’ is om 11 uur. Geïnteresseerden kunnen er aansluiten voor het verdere verloop (nog ± 5,5 km). Er is een grote parking tegenover de kerk en dat café. De terugtocht kan je vrij kiezen. Er is sowieso een begeleide groep die wandelend terugkeert via Assent naar Kortenaken. Je kan je ook laten ophalen.