Sprookje door Herkse muzikale verenigingen

Herk-de-Stad - ‘Alleendje’ is een voorstelling geschikt voor kinderen van vijf tot negen jaar. Het is een bewerking van het sprookje ‘Het Lelijke Eendje’ van Hans Christian Andersen. De voorstelling wordt straks om 15 uur gegeven in De Markthallen.

De muziek wordt live gespeeld door twee Herkse muzikale verenigingen. Harmonie Sint-Martinus verzorgt het instrumentale luik en het kinderkoor in Dulci Jubilo zingt. Om 15 uur, Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.