Alternatieve klimaatdag in KSD

Diest - Voor de klimaatmars donderdag in Diest bood KSD (Katholieke Scholen Diest) leerlingen de keuze om deel te nemen aan de mars of in de school te genieten van een alternatieve activiteiten passend in het thema. KSD is overigens het hele schooljaar door bewust bezig met klimaat en milieu.

Algemeen directeur Els Claes: “Voor de leerlingen die op school bleven was er een vervangprogramma rond klimaat voorzien De activiteiten pasten in de vakoverschrijdende eindtermen en waren erg gevarieerd van aard: debat, stellingenspel, film ... Verschillende onderwerpen kwamen aan bod naargelang van de les. Het ging bijvoorbeeld over voor- en nadelen van kernenergie, mogelijke kostprijs van verschillende maatregelen ...”

Als school nemen we ook diverse maatregelen. Zo worden aan een hoog tempo ramen met enkel glas vervangen door ramen met dubbel glas. Dat gebeurt wel met het budget in het achterhoofd, want daar knelt met de nieuwe subsidieregeling het schoentje). We vervangen en isoleren ook daken. We zijn bezig met zonnepanelen en vervangen bestaande lampen door ledverlichting.”

“Onze kinderen sorteren zo goed mogelijk al hun afval. We vragen al jaren om boterhammendozen en drinkbussen mee te brengen en doen hier regelmatig actie rond. In bepaalde lagere scholen mogen geen verpakte koekjes mee naar school worden gebracht ... We zetten kinderen ertoe aan met de fiets komen naar school te komen. Bij de start van het schooljaar in september brengen we de fietskaart onder de aandacht en op de opendeurdag zetten we het fietsen ook in de kijker. Twee jaren geleden organiseerden we op 1 september voor de leerlingen van het eerste jaar vanuit verschillende plaatsen uit de regio een fietsbegeleider, zodat de leerlingen de eerste dag samen met een leraar de veiligste route konden volgen en kinderen uit eenzelfde regio elkaar 'vonden'. Dit jaar is dat er niet van gekomen, maar in september plannen we het terug."