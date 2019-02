De Prins niet als school in klimaatmars

Diest - De school De Prins van het gemeenschapsonderwijs gaat eigen leerlingen die aan de klimaatmars donderdag 14 februari willen deelnemen niet verhinderen dat te doen. De Prins zal niet met de hele school deelnemen. Dat heeft de directie meegedeeld.

In navoling van de klimaatbetogingen op donderdagnamiddag in Brussel en Leuven wordt er op 14 februari ook in Diest een manifestatie door leerlingen verwacht.

“Wij zullen niet met de hele school deelnemen aan de betoging”, aldus Marie Vanaudenhove, directeur binnen directieteam van De Prins. “We willen leerlingen immers niet verplichten om deel te nemen aan een betoging, die mogelijk een politieke lading zou kunnen krijgen.”

“Bovendien vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen leren kritisch te denken en eigen verantwoordelijkheid te nemen”, vult Karolien Leemans, directeur binnen directieteam van De Prins aan. “Wie voldoende geëngageerd is om mee te stappen in de betoging, zullen we niet verhinderen dat te doen, mits er toestemming is van de ouders. Uiteraard blijven deze leerlingen wel zelf verantwoordelijk om de gemiste lessen bij te werken. Tot nu toe behandelden we ook de leerlingen die naar Brussel gingen op deze manier.”

Klimaat op school

Dat betekent geenszins dat De Prins de klimaatproblematiek niet onder de aandacht brengt van de leerlingen. “We doen al heel lang aan milieu-educatie en uiteraard gaan we die inspanningen volhouden”, aldus Niels Grosemans, directeur binnen directieteam van De Prins. “We deden dinsdag mee aan de dikke-truien-dag, wat traditioneel een bewustmakingscampagne is voor de klimaatopwarming. Daarnaast houden we onze mooimakersactie vol, waarbij leerlingen zwerfvuil in de buurt zullen opruimen. Met dergelijke acties stellen we de leerlingen voor hun eigen verantwoordelijkheid en maken we hen bewust dat ze zelf kunnen bijdragen aan een beter leefmilieu.”