Opening expo Gideon Kiefer

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad opent straks om 11 uur de tentoonstelling met werk van Gideon Kiefer. Hij creëeert in zijn werk een wereld vol met intieme en eigenaardige scènes, die een symbiose vormen tussen realiteit en het imaginaire.

Kiefers hele oeuvre draait om zijn persoonlijke herinneringen en meer specifiek het wantrouwen tegenover de juistheid van deze herinneringen.

Systematisch wordt dit intieme aspect gecombineerd met sociologische, politieke en ecologische thema’s, die op een zeer symbolische en metaforische manier worden afgebeeld. Het dreigende gevoelen van onheil als gevolg van de uitputting van natuurlijke bronnen en het broeikaseffect is zeer aanwezig in zijn nieuwe werk. Als visuele architect leidt Kiefer de toeschouwer door een web van impliciete sociokritiek en geopolitieke details die zich langzaam aan de kijker ontvouwen. De expo is een organisatie van de Commissie Beeldende Kunsten van Herk-de-Stad.

Openingsuren: maandag: 9-19 uur, dinsdag-donderdag: 9-17 uur, vrijdag 9-12 uur, zondag 14-17 uur. Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.