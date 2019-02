Vandaag zitting gemeenteraad Geetbets

Geetbets - De gemeenteraad van Geetbets vergadert vandaag, maandag 4 februari. Dat is uitzonderlijk, want normaal vergadert de raad van Geetbets op de laatste maandag van de maand.

Het is de eerste vergadering na de installatie van de nieuwe raad. Die vond uitzonderlijk op 22 januari plaats. Niet alle raadsleden konden toen al de eed afleggen. Kevin Huybrechts van N-VA was afwezig wegens een geboekte skivakantie. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het administratief centrum Den Molencouter. Ze is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.Ze vangt aan om 20 uur. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.