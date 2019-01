Geetbets - ‘Omgaan met hoogsensitieve kinderen’ is het thema van een informatievergadering op dinsdag 5 februari in het administratief centrum Den Molencouter in Geetbets.

Je krijgt er uitleg over de kenmerken van hoogsensitiviteit en tips hoe je er best mee omgaat. De avond is een initiatief van Vormingplus. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.