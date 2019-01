Activiteiten infoblad Geetbets doorgeven voor 1 februari

Geetbets - Verenigingen van Geetbets kunnen hun activiteiten bekendmaken in het gemeentelijke infoblad G’zet, op de website van de gemeente en via de officiële infopanelen van de gemeente. Voor een vermelding in het volgende nummer van G’Zet moet je voor 1 februari je activiteit ingeven op www.uitdatabank.be.

In de G’zet worden de activiteiten van verenigingen in de rubriek‘UiTinGeetbets’ vermeld. UiT is een initiatief van UiTinVlaanderen en wordt gratis ter beschikking gesteld van de steden en gemeenten. Dankzij het invoeren van hun activiteiten in de uitdatabank kunnen verenigingen hun activiteiten bekendmaken op de gemeentelijke website, het infoblad en op www.uitinvlaanderen.be. De gemeente heeft wel duidelijke afspraken over de aard van de activiteiten vastgelegd. Zo mag het uitsluitend gaan om activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Uitgesloten zijn activiteiten met een racistische of pornografische inhoud, commerciële initiatieven, politiek aanbod indien het louter gaat om politieke propaganda, religieuze activiteiten, logies of restaurants, zaken die ontleend kunnen worden (bv. frigowagen), opleidingen in de formele leersfeer/onderwijs, activiteiten bestemd voor bedrijven, reguliere competitiewedstrijden tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben.