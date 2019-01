Diest - De gemeenteraad van Diest vergadert vandaag, maandag 28 januari. Het gaat om de eerste zitting na de installatie van de raad in de nieuwe samenstelling.

De gemeenteraad van Diest komt normaal op de laatste maandag van de maand samen. De zitting vindt plaats in de Sint-Joriszaal in het stadhuis. (Grote Markt 1). Ze vangt aan om 20 uur. Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk. Info: stadhuis Diest, Grote Markt 1, tel. 013/31.21.21, www.diest.be, info@diest.be.