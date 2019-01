17-jarige opgepakt voor graffiti aan school

Diest - Een jongen van 17 jaar uit Diest is vrijdag in de vroege ochtend door bewakingsagenten van de Katholieke Scholen Diest bij de kraag gevat voor het aanbrengen van graffiti op een muur aan de Peetersstraat in Diest.

Daar is een campus van de Katholieke Scholen Diest gevestigd. De graffiti vormden de tekst ‘KSD was mislukte fusie’. De bewakingsagenten waren door de school ingezet naar aanleiding van de viering van Chrysostomos vandaag in Diest. Zoals elk jaar was er op de vooravond een fuif. In 2016 werd bij de fuif heel wat schade in een school aangericht. De bewakingsagenten hadden de voorbije nacht enkele jongeren met de vlucht zien wegfietsen. De 17-jarige jongen werd opgepakt. Hij gaf zijn betrokkenheid toe.