Diest - De auto van een Diestenaar van 45 jaar werd zaterdagochtend in beslag genomen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zaterdag op de Hasseltsebaan in Diest. De man was onder invloed van alcohol. Zijn auto was niet verzekerd en ook niet geldig gekeurd.