Afhalen gratis huisvuilzakken in Halen

Halen - De stad Halen organiseert drie dagen voor het afhalen van de gratis huisvuilzakken.

Dat gebeurt op maandag 11 februari van 14 tot 18 uur in het stadhuis, dinsdag 12 februari van 14 tot 18 uur in de sporthal in Zelem en woensdag 13 februari van 14 tot 18 uur in de buitenschoolse opvang op Panoven in Loksbergen. Identiteitskaart niet vergeten. Wie niet op een van die drie dagen kan komen, blijft nadien welkom in het stadhuis en bij de handelaars die de zakken verdelen. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.