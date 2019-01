Jobstudenten welkom bij buitenschoolse kinderopvang Halen

Halen - Bij de stad Halen zijn voor de zomervakantie jobstudenten welkom voor een taak in de buitenschoolse opvang.

Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn en beschikken over één van volgende diploma’s:

- 7e jaar kinderzorg, verpleegkunde (of volwassenenonderwijs), TSO jeugd- en gehandicaptenzorg (of volwassenenonderwijs) gezondheids- en welzijnswetenschappen,

sociaal technische wetenschappen, tweede jaar met succes voltooid in volgende richtingen: orthopedagogie, kleuter- of lager onderwijs of bachelor opleiding.

Kandidaturen per brief met daarin je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of GSM-nummer en de periode waarin je wil/kan komen werken aan Stad Halen, personeelsdienst, Markt 14, 3545 Halen of personeelsdienst@halen.be. Info: coördinator buitenschoolse kinderopvang Betty Vandevenne, tel. 013/46 03 74 of via mail betty.vandevenne@halen.be