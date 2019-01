Met De Cirkel op bezoek in nieuw Hasselts stadhuis

Herk-de-Stad - Belangstellenden kunnen met dienstencentrum De Cirkel van Herk-de-Stad op 12 februari mee op zoek in ’t Scheep, het nieuwe stadhuis van Hasselt.

Dat werd in augustus vorig jaar in gebruik genomen. Er werken 500 mensen van de stad en het OCMW van Hasselt. Het complex is een van de meest energiezuinige overheidsgebouwen in Vlaanderen. Vertrek om 13.15 uur aan De Cirkel, vervoer met carpooling. Info: dienstencentrum De Cirkel, Diestsesteenweg 18, tel. 013/52.26.64, decirkel@herk-de-stad.be.