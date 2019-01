Geetbets - Iedereen is vanavond welkom voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Geetbets.

In de vergadering leggen de raadsleden de eed af. Ook de schepenen gaan officieel in functie. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het administratief centrum Den Molencouter. Ze vangt aan om 20 uur. Na de vergadering is iedereen wel op de receptie.

Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.