Guy Brugmans op Toast Literair in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Iedereen is zondag 20 januari om 14 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad welkom voor Toast Literair van de afdeling Herk-de-Stad/Rummen van het Davidsfonds.

Dan is auteur Guy Brugmans te gast. Hij komt vertellen over het schrijverschap en over zijn laatste roman ‘De Keuze’. Die volgt de levensloop van de ‘Zonhovense Turken’ Hayrettin Dumlugöl en Remziye Baybek, die in het begin van de jaren zestig naar hier kwamen samen met hun drie dochters. Het unieke van dit boek is dat een ‘Lagelander’ door de ogen van Turkse mensen naar hun en onze cultuur kijkt. Bovendien gaat deze roman in tegen de polarisatie van het immigratiediscours. De deelnameprijs (inclusief natje en droogje) is ter plaatse te betalen en bedraagt € 8 voor leden en € 10 voor niet-leden.

Interesse? Geef een seintje aan Greta Adriaens, communicatieverantwoordelijke van de afdeling: greta_adriaens@hotmail.com of 013 55 12 61.