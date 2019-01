Jo Roggen legt eed af van burgemeester Geetbets

Geetbets - Jo Roggen heeft vandaag bij gouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd als burgemeester van Geetbets.

Jo Roggen trok bij de verkiezingen de lijst van Open Vld. De partij behaalde met tien zetels op 17 de volstrekte meerderheid, maar tocht sloot Open Vld en coalitie met Hart#Dorp. Jo Roggen werd op 2 december 1971 geboren in Sint-Truiden. Hij is arbeidspsycholoog bij de VDAB-Limburg.Hij zit in de gemeenteraads sinds 2001en was eerste schepen van 2007 tot 2012. In 2013 werd hij burgemeester. Hij begint nu aan zijn tweede legislatuur.