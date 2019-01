Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) nam maandag een bromfiets in beslag, omdat de snelheid ervan te fel was opgedreven.

Het ging om een bromfiets van klasse B. Dat type mag maximaal 45 km per uur halen. De bewuste bromfiets haalde een snelheid van 99 km per uur. De berijder van een bromfiets klasse A kreeg een waarschuwing. Zijn tweewieler haalde op de rollen 44 km per uur, terwijl slechts 25 km per uur toegelaten is.