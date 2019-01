Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) arresteerde donderdagavond een man van 35 jaar uit Diest en een 28-jarige uit Tienen.

Zij waren de vermoedelijke daders van een bedreiging van een 58-jarige Diestenaar uit de Michel Theysstraat. Die had onder de bedreiging zijn bankkaart moeten afgeven. Slachtoffer en daders zijn bekend bij de politie. De politie was verwittigd door een buurman die het tumult bij de buren had gemerkt.