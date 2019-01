30 meldingen bij politie in oudejaarsnacht

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - In de nacht van 31 december op 1 januari kreeg de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) in totaal 30 meldingen.

De helft daarvan had betrekking op vuurwerk. Zo vroeg men politietoezicht, omdat men vreesde voor het afsteken van vuurwerk. Ook niet-afgeschoten vuurwerk werd in beslag genomen. De politie zette voor de gelegenheid drie ploegen in, een meer dan normaal. De ploegen moesten onder meer minderjarigen opsporen die aan het gezag van hun ouders ontsnapten.