Samenaankoop stookolie

Herk-de-Stad - Alle belangstellenden van Herk-de-Stad kunnen tot en met 5 januari deelnemen aan de samenaankoop van stookolie georganiseerd door sp.a Herk-de-Stad.

sp.a heeft bij leverancier Prova Oil in Sint-Truiden een prijs van 0,5224 euro per liter (BTW inclusief) onderhandeld voor Q8 gasolie. Voor de gasolie HiQ bedraagt de prijs 0,5448 euro per liter (BTW inclusief). Je moet minimaal 500 liter nemen. De levering gebeurt vanaf 8 januari. Inschrijven kan tot 5 januari per e-mail aan stookolie@spaherkdestad.be. Je kan ook digitaal een formulier invullen op www.spaherkdestad.be.