Geetbets - De sfeer van après ski kan je zaterdag 5 januari komen beleven in Grazen. Daar organiseert de vereniging Crazy Croeze haar Crazy ‘Après-Ski’.

Je bent welkom vanaf 19.30 uur in het Molenhof aan de Vijverstraat. Op het podium staan The Beagles en nadien speelt dj Robby Dieu. De toegang is gratis.