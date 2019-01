Geetbets - Het administratief centrum Den Molencouter van Geetbets is vandaag, dinsdag 1 januari, gesloten. Je bent weer welkom morgen, woensdag 2 januari.

Het administratief centrum Den Molencouter van Geetbets is vandaag gesloten wegens nieuwjaarsdag. Morgen ben je welkom in de namiddag tussen 14 en 16 uur. In de voormiddag is het administratief centrum Den Molencouter alleen op afspraak toegankelijk. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.