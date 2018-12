Geetbets - Sporen in sporthal De Warande in Geetbets is vandaag, maandag 31 december, mogelijk, maar de sporthal gaat wel vroeger dicht.

De sporthal sluit vanmiddag de deuren om 17 uur. Dat gebeurt in het vooruitzicht van oudejaarsavond. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.