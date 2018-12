Vuurwerk in Herk-de-Stad bij jaarwisseling

Herk-de-Stad - Het afsteken van vuurwerk is bij de overgang van 2018 naar 2019 in Herk-de-Stad toegelaten. Het gebruik ervan is wel in duur beperkt en het kan alleen met een schriftelijke toestemming van de burgemeester

Je mag vuurwerk gebruiken, maar uitsluitend tussen 23 uur op 31 december en 1 uur op 1 januari. Uiterste waakzaamheid met vuurwerk is evenwel geboden. Vuurwerk afsteken laat je dan ook beter over aan professionals. Wil je toch graag zelf ermee aan de slag gaan? In artikel 15 van het GAS-reglement van de politiezone lees je wat er is toegelaten en wat niet. Wensballonnen zijn volledig verboden.

Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.

