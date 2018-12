Geetbets - Vandaag, vrijdag 28 december, vindt de eerste opvoering plaats van ‘Kerstmis op ‘Boszicht’, het kerstspel dat door het Betsers Miniatuurtheater op de planken wordt gebracht. Het stuk is geschreven door Harry Smits.

Het stuk wordt gespeeld om 20 uur, in de verwarmde tent op de Singel in Geetbets-centrum. Regisseur is Reinier Cloes. De toegang is gratis, maar een vrije gift is welkom.