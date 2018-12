Herk-de-Stad - Het zaalcomité van de parochiezaal van Schulen organiseert vrijdag 28 december een winterfeest in de zaal.

Je kan er komen genieten van een hapje en een drankje. Er is live muziek. Je bent welkom in de popupbar en voor de kinderen is er speciale animatie. Het winterfeest loopt vanaf 16 uur. De toegang is gratis.