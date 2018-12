Sporthal De Warande twee dagen op rij gesloten

Geetbets - Sporten in sporthal De Warande van Geetbets is vandaag, dinsdag 25 december, niet mogelijk. De sporthal is vandaag gesloten. Ook morgen, woensdag 26 december, kan je er niet terecht.

Aanleiding is de feestdag van Kerstmis. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Op 25 december zijn alle openbare diensten gesloten. Ook 26 december is een officiële feestdag, waarop openbare diensten niet werken. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.