Herk-de-Stad - Voor de feestdag van Kerstmis vindt in elk van de vijf parochies van de pastorale eenheid Heilige Maria Amandina een gelegenheidsviering plaats.

Om 9 uur ben je welkom in de kerk van Berbroek en in de kerk van Schulen. Om 10.15 uur is er een mis in de kerk van Schakkebroek en om 10.30 uur in de kerk van Donk en in de kerk van Herk-centrum. Deze laatste viering wordt opgeluisterd door de Sint-Martinusharmonie van Herk-de-Stad.