Kerstvieringen in speciaal kleedje

Diest - Op deze dag van Kerstmis kan je nog vijf vieringen voor deze feestdag bijwonen. De meeste missen worden muzikaal opgeluisterd.

Om 9.30 uur ben je welkom in de kapel van Sint-Annendael en in de Sint-Engelbertuskerk van Deurne. Die mis wordt opgeluisterd door het Engelbertuskoor. De mis om 10 uur in de Sint-Jozefkerk van Molenstede gebeurt met de vormelingen. De viering om 10.30 uur in de Sint-Hubertuskerk van Schaffen wordt opgeluisterd door het koor Ma Cantare en de mis op hetzelfde uur in de Sint-Sulpitiuskerk gebeurt met muzikale begeleiding door het Dyonisiuskoor.