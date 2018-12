Herk-de-Stad - Vandaag kan je al een viering bijwonen voor de feestdag van Kerstmis.

Om 19 uur is er een mis in de kerk van Schakkebroek en in de kerk van Donk om 22 uur. In de Sint-Martinusparochie van Herk-centrum wordt de viering om 24 uur gehouden. Die wordt opgeluisterd door het Sint-Martinuskerkkoor. Na de mis schenken de KWB en de KMB drankjes buiten aan de kerk. Daar speelt de Sint-Ceciliafanfare van Kermt.