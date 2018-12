Diest - Vandaag, dinsdag 24 december, kan je nog vier vieringen bijwonen voor Kerstmis. Alle vier de missen worden muzikaal opgeluisterd.

De mis om 19 uur in de kerk van Schaffen-Vleugt wordt muzikaal begeleid door het koor Ma Cantare. In de mis om 19 uur in de kerk van Molenstede zingt het Barbarakoor en de viering op hetzelfde uur in de Sint-Trudokerk van Webbekom wordt opgeluisterd door het Trudokoor. In de mis om 24 uur in de Sint-Sulpitiuskerk zingt het popup kerstkoor.