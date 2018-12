Halen - Wie zijn tegoed aan gratis vuilniszakken voor 2018 nog niet heeft afgehaald, krijgt daarvoor tijd tot maandag 31 december.

Je kan daarvoor terecht in het stadhuis. Dat is deze week op donderdag en vrijdag open. Maandag 31 december is het stadhuis uitzonderlijk in de voormiddag open, niet in de namiddag. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.