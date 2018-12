Herk-de-Stad - In het kader van de voorbereiding op het feest van Kerstmis vindt in Herk-de-Stad op zondag Sacred Advent plaats. Dat is een gebedsmoment met muzikale begeleiding.

Vandaag zijn we de vierde zondag van de advent. Het gebedsmoment vindt om 19 uur plaats in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum. In het gebed gaat kapelaan Wim Simons voor. Het gebedsmoment wordt muzikaal begeleid door Filip Blokken aan het orgel.