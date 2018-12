Diest / Halen - Net voor het einde van het jaar organiseert fanfare Sint-Lambertus traditioneel haar eindejaarsconcert. Het vindt plaats op vrijdag 28 december en staat in het teken van de jaren ’60.

Daarvoor zijn vier zingende dames te gast: The Ladies of the Sixties. Het concert vangt aan om 20 uur. Het vindt plaats in sporthal De Kambergen in Zelem. Info: tel. 013 44 28 97.