Halen - Het afsteken van vuurwerk is bij de overgang van 2018 naar 2019 in Halen toegelaten. Het gebruik ervan is wel strikt in duur beperkt.

Je mag vuurwerk gebruiken, maar uitsluitend tussen 23 uur op 31 december en 1 uur op 1 januari. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.