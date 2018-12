Halen - De openingsuren van het stadhuis van Halen worden morgen, maandag 24 december, gewijzigd. Uitzonderlijk is het stadhuis in de voormiddag geopend.

Normaal gaat het stadhuis van Halen pas in de namiddag open. Morgen is het echter kerstavond. Daarom gaat het stadhuis al uitzonderlijk in de voormiddag open. Je bent welkom tussen 9 en 12 uur. In de namiddag is het stadhuis gesloten. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.