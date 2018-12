Animatiefilm voor kinderen

Diest - Met je kinderen ben je vandaag in het cultuurcentrum op het begijnhof welkom voor de film ‘Zooks’.

Het meisje Robin leeft in een wereld waar de natuur taboe is. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk en het woud is strikt verboden terrein. Op een dag verdwijnt Robins moeder tijdens een missie in het woud. Tegen beter weten in gaat Robin op zoek naar antwoorden. Zo ontmoet ze Wolf, een ‘wilde jongen'. Samen met enkele onverwachte bondgenoten komen ze terecht in een groot avontuur, om zo de schoonheid en de kracht van de natuur opnieuw te ontdekken. De film vangt aan om 14.30 uur. In cultuurcentrum begijnhof.

Info: cultuurcentrum Diest, tel. 013 46 06 40, info@ccdiest.be, www.ccdiest.be.