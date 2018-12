Wandeling op zoek naar vogels

Diest - ‘Thuisblijvers en wintergasten’ is het thema van een wandeling vandaag van het natuureducatief centrum van de Halve Maan in Diest. Een gids geeft uitleg over trekvogels en over de vogels die in het gebied blijven.

Vogels bestuderen kan altijd en bijna overal. Toch is het winterseizoen een aanrader. Omdat de bomen heel veel bladeren hebben verloren, hebben vogels het moeilijker zich te verschuilen. Zo zijn ze makkelijker waarneembaar. Een verrekijker is een aanrader.

Vertrek om 14 uur. Info: bezoekerscentrum Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48, tel. 013/35.86.59, erik.spiessens@vlaamsbrabant.be.