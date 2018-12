Missen voor Kerstmis in elke Herkse parochie

Herk-de-Stad - Wie met Kerstmis in Herk-de-Stad naar de mis wil gaan, heeft daarvoor de mogelijkheid in elk van de parochies van Herk-de-Stad.

In elk van de vijf parochies kan je op kerstavond, maandag 24 december, een viering bijwonen. In Berbroek is er een mis om 18 uur, in Schulen om 18.15 uur, in Schakkebroek om 19 uur en in Donk om 22 uur. In de Sint-Martinusparochie van Herk-centrum wordt de traditie in ere gehouden van een viering om 24 uur.

Op kerstdag, dinsdag 25 december, is er om 9 uur een eucharistieviering in Berbroek en Schulen, om 10.15 uur in Schakkebroek en om 10.30 uur in Donk en Herk-de-Stad.