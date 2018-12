Twaalf missen voor Kerstmis

Diest - Voor de feestdag van Kerstmis zijn er in de kerken van de parochies in Diest in totaal twaalf vieringen.

Op kerstavond maandag 24 december kan je om 17 uur naar de mis in de kerk van Kaggevinne. Om 17.30 uur is er een mis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, om 19 uur in de kerk van Schaffen-Vleugt, in de kerk van Molenstede en in de kerk van Webbekom. Om 24 uur volgt de viering in de Sint-Sulpitiuskerk, de hoofdkerk van Diest.

Op dinsdag 25 december, Kerstmis, is er om 8 uur een mis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, om 9.30 uur in de kerk van Deurne en in de kapel van Sint-Annendael, om 10 uur in de kerk van Molenstede en om 10.30 uur in de Sint-Sulpitiuskerk en in de kerk van Schaffen.

Op woensdag 26 december, tweede kerstdag, is er om 10.30 uur een mis in de Sint-Sulpitiuskerk.