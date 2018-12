Geetbets - In de Nieuwdorpstraat in Geetbets wordt in de week vanaf maandag 17 december steenslag geleverd in twee delen van de straat.

Het gaat om het deel tussen de nummers 1 en 20 en om het deel tussen de nummers 51 en 81. Voor de duur van die werken is de toegang tot die delen van de straat en tot de woningen met de auto niet mogelijk. Als het weer het toelaat, worden de werken in de tweede helft van januari hervat.