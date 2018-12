Michel Theysstraat gedeeltelijk dicht wegens instortingsgevaar gebouw

Diest - De Michel Theysstraat in Diest is gedeeltelijk voor verkeer afgesloten. Aanleiding is het instortingsgevaar van het gebouw van de voormalige brouwerij ‘De Halve Maan’.

Bakstenen van de gevel zijn naar beneden gekomen. Aan de gevel van het gebouw zijn nadarhekkens gesplaatst. De Michel Theysstraat heeft een middenberm. Het gedeelte van de rijrichting naar het centrum van de stad is afgesloten tussen de Verversgracht en de Ossenkopstraat. Het verkeer naar de straat wordt naar de andere helft van de straat geleid en verkeer weg van het centrum is niet mogelijk.